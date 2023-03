Bij de recente Amerikaanse luchtaanvallen in Syrië zijn bijna twintig mensen om het leven gekomen, meldt de mensrechtenorganisatie Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De laatste aanvallen vonden vrijdagavond plaats na een nieuwe beschieting door pro-Iraanse strijders van een basis van de VS bij al-Hasakah, in het noordoosten van Syrië.