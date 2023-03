Een geplunderde winkel in de Surinaamse hoofdstad. Tijdens ongeregeldheden in Paramaribo werd een maand geleden het parlementsgebouw bestormd en winkels geplunderd. De betogers uitten hun woede over het beleid van president Chan Santokhi en de economische crisis waar Suriname mee kampt. Vrijdag gaan Surinamers opnieuw protesteren. beeld ANP, Ranu Rabelakh