Het grootste politiekorps van Groot-Brittannië, de Met Police, die verantwoordelijk is voor Londen, is een „mannenbolwerk”. Een dinsdagochtend verschenen rapport stelt dat de Londense politie schuldig is aan racisme, homofobie en vrouwenhaat. Het korps kan er volgens parlementariër Louise Casey, die het rapport schreef, „niet langer vanuit gaan dat de bevolking van Londen vertrouwen heeft in fatsoenlijk politiewerk”.