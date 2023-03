Vrijheid van meningsuiting

Ik zeg het voorzichtig maar ik heb nog nooit een boek gelezen van de vermaarde kinderboekenschrijver Roald Dahl. Gebrek aan ontwikkeling zullen we maar zeggen. Dahl leeft trouwens niet meer, maar de uitgever van zijn boeken heeft besloten dat zijn werk aangepast moet worden aan de eisen van de moderne tijd. En dus werd een groep mensen aan het werk gezet om met de gele stift zijn hele oeuvre te doorlopen. Ze streepten woorden als ”dik” en ”lelijk” uit de beschrijving van personen weg en maakten sommige typeringen genderneutraal. Dat laatste snap ik niet helemaal, maar dat ligt vast aan mij.

Hoe dan ook: de uitgever was trots op de aanpassingen en rekende op veel applaus. Maar dat viel tegen. Dit doe je niet, zo was de algemene teneur. Knoeien in boeken is gewoon censuur. En als je daarmee begint, is het einde zoek. De uitgever, die dacht een nieuwe standaard te zetten voor het kinderboek, kreeg vooral veel hoon.