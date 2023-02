De winnaar van de prijsvraag voor de grootste vliegenzwam –Paddenstoel van het jaar 2022– is bekend. In Oosterhout vond Nel van der Aa een exemplaar met een doorsnede van 29 centimeter. Dat meldde de Nederlandse Mycologische Vereniging recent in Nature Today. De Belgen deden in 2012 een vergelijkbare zoektocht. Dat leverde een hoed op van ‘slechts’ 23 centimeter.