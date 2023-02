Het is volgens premier Mark Rutte „bitter” dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om opnieuw mensen strafrechtelijk te vervolgen voor hun rol in het neerhalen van vlucht MH17, maar „laat ik heel duidelijk zijn: wij laten niet los”. Nederland zal Rusland blijven aanspreken op zijn verantwoordelijkheid, laat de premier in een verklaring weten.