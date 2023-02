Drie provincies vinden dat zogenoemde geschenkwoningen, houten woningen die wegens de Watersnoodramp in 1953 door Denemarken, Finland, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden, aan Nederland werden geschonken, moeten worden aangewezen als rijksmonument. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant vragen staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) om te onderzoeken of dit mogelijk is.