Prinses Beatrix heeft bij en na de herdenking van de Watersnoodramp in Oude-Tonge gesproken met overlevenden van de ramp. Zo ging ze in gesprek met Joas de Boet, die destijds in de Zuid-Hollandse plaats woonde en zijn vader, moeder en negen broers en zusjes verloor. In totaal verloor De Boet in de nacht van 31 januari op 1 februari 43 familieleden.