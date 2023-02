De maker van ChatGPT heeft nu ook een programma waarmee teksten die zijn geproduceerd op basis van kunstmatige intelligentie herkend kunnen worden. Teksten gemaakt door ChatGPT zijn over het algemeen niet zomaar te onderscheiden van teksten geschreven door mensen. ChatGPT levert daardoor problemen op, onder meer in het onderwijs, omdat het programma ook een paper of antwoorden op tentamenvragen kan formuleren.