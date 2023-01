De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke winsten gesloten, na de verliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street kregen weer veel bedrijfsresultaten te verwerken. De cijfers van autoproducent General Motors (GM) vielen daarbij duidelijk in goede aarde, want het aandeel ging fors omhoog. Naast GM kwamen ook grote bedrijven als ExxonMobil, Caterpillar en UPS met cijfers.