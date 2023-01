Nederland en Vlaanderen gaan samen op handelsmissie

’S-HERTOGENBOSCH (ANP) - Nederland en Vlaanderen gaan dit jaar samen op handelsmissie. Dat hebben premier Mark Rutte en de Vlaamse minister-president Jan Jambon dinsdag afgesproken tijdens de regeringstop tussen de Nederlandse en Vlaamse regering in Den Bosch. Beide bewindslieden wilden na afloop van de top niet zeggen waar die gezamenlijke handelsmissie naar toe gaat. Het zal om Azië of de Verenigde Staten gaan. Doel van de handelsmissie is de Europese concurrentiekracht verder te versterken „in het belang van de lage landen”, zei Jambon.