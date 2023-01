De brandweer in Arnhem heeft een heel blok woningen in de wijk Sint Marten in Arnhem dinsdag laten ontruimen, vanwege de grote brand die woedt in de De Wiltstraat. De ontruiming was volgens een woordvoerder van de brandweer nodig omdat er bij de brand mogelijk asbest is vrijgekomen en omdat de brand voor zeer dikke rookwolken zorgt.