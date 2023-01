OM eist celstraf voor bedreigen Kaag met fakkel

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep een celstraf van 174 dagen en zes maanden voorwaardelijk geëist tegen Max van den B. (30), die vorig jaar met een brandende fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond. Daarnaast eist het OM dat het hof de verdachte een contact- en gebiedsverbod oplegt voor leden van het kabinet. Van den B. hoeft wat de aanklager betreft niet terug naar de gevangenis, want hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten.