Een man is gewond geraakt door een steekpartij op de Tielerweg in het Gelderse Geldermalsen. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, laat een politiewoordvoerder weten. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, kon de voorlichter niet zeggen. Er zijn drie mannen opgepakt en de politie onderzoekt de toedracht van het incident.