Nigeriaanse legereenheden hebben met steun van civiele veiligheidsteams Abu Illiya, een kopstuk van de terreurorganisatie Boko Haram, gedood. Volgens de lokale media werd hij opgespoord in de buurt van Konduga, in het noordoosten van het land. Daaraan vooraf gingen hevige vuurgevechten in enkele nederzettingen waar leden van de gewelddadige islamitische groepering zich schuilhielden. In totaal kwamen 32 terroristen om het leven.