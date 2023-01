Bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn vorige week 40.000 doden als gevolg van covid-19 gemeld, waarvan de helft uit China. In de laatste acht weken zijn wereldwijd in totaal meer dan 170.000 sterfgevallen gerapporteerd, maar het werkelijke aantal ligt veel hoger, zegt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij benadrukte dat vaccins, medicijnen en coronatests vele levens redden.