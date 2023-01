Interim-hoofdredacteur Lyn Kuyper vertrekt bij het wetenschappelijke tijdschrift Quest. Ze legt haar functie neer nadat onlangs ophef was ontstaan over vermeende omstreden uitspraken. In artikelen van onder meer de Volkskrant en Villamedia beweerden mensen die met Kuyper hebben samengewerkt dat ze gelooft in complottheorieën.