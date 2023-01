Energieleverancier Eneco verlaagt de variabele tarieven per 1 maart fors voor een deel van zijn klanten. Maar de prijzen blijven nog wel boven het prijsplafond. Voor hun verbruik boven de grens van het prijsplafond gaan huishoudens over ruim een maand wel ruim 40 procent minder betalen dan nu het geval is, meldt Eneco.