Slowakije houdt de Leopard 2-tanks die land heeft ontvangen voor de eigen strijdkrachten. Defensieminister Jaroslav Nad beklemtoonde dat het land die tanks heeft gekregen in ruil voor ander materiaal dat het al aan Oekraïne heeft afgestaan. Het gaat met name om BMP-1-gevechtsvoertuigen voor de infanterie uit de tijd van de Sovjet-Unie die ook op grote schaal in het toenmalige Tsjechoslowakije werden gemaakt.