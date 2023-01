De uitbraak van cholera in Malawi heeft sinds maart meer dan duizend mensen het leven gekost. De meeste van de ruim 30.000 geregistreerde patiënten overleden in de grote steden Blantyre en Lilongwe. De uitbraak is volgens de gezondheidsautoriteiten nog niet onder controle. Cholerabacteriën verspreiden zich via water of voedsel.