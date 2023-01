Belangenorganisaties: wacht met afbouw regeling voor zonnepanelen

De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, woningcorporatiekoepel Aedes en onder meer de Woonbond roepen de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met de afbouw van de zogeheten salderingsregeling voor zonnepanelen zolang niet goed is nagedacht over de gevolgen. De belangenorganisaties denken dat de afbouw leidt tot meer ongelijkheid. Met de regeling kunnen huishoudens de elektriciteit die door hun zonnepanelen is opgewekt en ze zelf niet gebruiken, aftrekken van hun eigen verbruik.