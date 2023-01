Stichting Het Vergeten Kind wil dat jeugdzorg niet meer stopt op het moment dat jongeren 18 jaar oud worden. De zorg moet doorlopen totdat die klaar is, of in ieder geval moet het eenvoudig te verlengen zijn tot de jongeren 21 of 23 jaar oud zijn. Ieder jaar moeten 3300 jongeren de jeugdzorg verlaten, omdat ze 18 zijn geworden.