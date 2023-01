Zuid-Afrika blijft naar eigen zeggen neutraal in de oorlog in Oekraïne, maar noemt Rusland wel een bevriend land. De Zuid-Afrikaanse buitenlandminister Naledi Pandor deed die uitspraak toen ze de gezamenlijke militaire oefeningen met Rusland en China komende maand verdedigde. „Alle landen houden wereldwijd militaire oefeningen met vrienden. Dat is de natuurlijke gang van zaken.”