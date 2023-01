De top van de veertig grootste in Duitsland beursgenoteerde bedrijven bestaat voor bijna 23 procent uit vrouwen. Dat is een stijging van bijna 4 procentpunt ten opzichte van een jaar geleden. Slechts vier bedrijven hebben nog altijd geen vrouwen in de raden van bestuur, meldt adviesbureau Russell Reynolds op basis van onderzoek.