Donald Trump moet bijna 1 miljoen betalen aan Hillary Clinton

De Amerikaanse oud-president Donald Trump en een van zijn advocaten moeten een schadevergoeding betalen van bijna 1 miljoen dollar (ruim 900.000 euro) aan Hillary Clinton en leden van haar campagneteam wegens ongefundeerde beschuldigingen dat Clinton en haar team in 2016 probeerden de presidentsverkiezingen te manipuleren. De federale rechter in Florida legde donderdag deze straf op, nadat hij vorig jaar de aanklacht van Trump al had afgewezen.