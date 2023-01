De 37-jarige man die volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk een veiligheidschef is geweest van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag. De politie pakte de man dinsdag op in het Zuid-Hollandse Arkel. De onderzoeksrechter bepaalt of de man langer in voorarrest blijft.