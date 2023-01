Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft bij het World Economic Forum in Davos uitgehaald naar grote oliebedrijven. Die wisten al tientallen jaren geleden dat CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen opwarming van de aarde veroorzaakt, bleek deze week opnieuw uit een rapport over ExxonMobil. Maar naar buiten toe deden ze alsof het niet zo was.