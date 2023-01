Universiteiten en hogescholen moeten kritisch kijken naar hun banken en verzekeraars en ze aanspreken op hun investeringskeuzes. Dat willen wetenschappers en studenten. Ze hebben er een brief over gestuurd aan instellingen voor hoger onderwijs, meldt initiatiefnemer Scientists for Future NL, dat zich een „coalitie van bezorgde wetenschappers” noemt.