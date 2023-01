Polen verwacht snel toestemming van Berlijn te krijgen om Leopard 2-tanks naar Oekraïne te mogen sturen. Maandag reist de Poolse premier naar Berlijn om te praten over de in Duitsland gemaakte tanks. „Ik kan me niet voorstellen dat deze toestemming niet gegeven zal worden”, aldus de Poolse premier Mateusz Morawiecki.