Activisten: vele tientallen gewonden bij betoging rond Lützerath

Bij confrontaties zaterdag met de Duitse politie bij ‘bruinkooldorp’ Lützerath, niet ver van Roermond, zijn vele tientallen, mogelijk zelfs meer dan honderd actievoerders gewond geraakt. Veel van hen hadden botbreuken in armen en benen, en zware hoofdwonden, zei een ziekenverzorgster zondag tijdens een persconferentie in een actiekamp van klimaatactivisten in Keyenberg, vlakbij Lützerath. Zij heeft zaterdag de opvang gecoördineerd van de gewonden tijdens een grote demonstratie bij Lützerath. Een van de gewonden zou in levensgevaar verkeren.