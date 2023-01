Duitse politie zet waterkanonnen in tegen betogers Lützerath

De Duitse politie heeft zaterdagmiddag waterkanonnen ingezet om betogers uit de buurt te houden van ‘bruinkooldorp’ Lützerath, niet ver van Roermond. Een grote groep activisten probeerde vanuit het naburige dorpje Keyenberg Lützerath te bereiken in een poging de politie daaruit te verdrijven. De politie is er bezig met de ontruiming van het dorp, dat jarenlang was bezet door actievoerders. Die wilden voorkomen dat het gesloopt wordt om er bruinkool te winnen.