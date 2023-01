De rechtbank in Antwerpen heeft de 28-jarige Younes ‘El Magico’ E.B. veroordeeld tot acht jaar cel en 32.000 euro boete voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Hij is een oom van het 11-jarige meisje uit de Antwerpse deelgemeente Merksem dat eerder deze week werd doodgeschoten bij een schietpartij die vermoedelijk met een drugsoorlog verband houdt.