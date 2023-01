De verbouwing van het geboortehuis van Adolf Hitler gaat Oostenrijk veel meer geld kosten. Aanvankelijk werden de uitgaven op zo’n 5 miljoen euro geschat, inmiddels gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken ervan uit dat het uiteindelijk zo’n 20 miljoen euro kwijt is aan de verbouwing van het huis in Braunau am Inn.