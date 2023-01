De actiebereidheid onder vrachtwagenchauffeurs van PostNL die vrijdag zouden staken lijkt vooralsnog gering. Volgens een woordvoerder van het postbedrijf hebben vrijdagochtend landelijk ongeveer tien van de 850 vrachtwagenchauffeurs het werk neergelegd. Ook hebben evenveel medewerkers van het postvoorbereidingscentrum in Heerlen het werk neergelegd. In dat centrum werken in totaal 190 mensen.