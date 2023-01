Meer geheime documenten gevonden bij Biden, nu bij hem thuis

Medewerkers van de Amerikaanse president Joe Biden hebben nog meer geheime documenten gevonden, ditmaal in zijn huis in de staat Delaware. Dat bevestigt het Witte Huis, nadat Amerikaanse media woensdag al over de vondst hadden bericht. Maandag werd al bekend dat afgelopen november geheime documenten van Biden zijn gevonden in zijn privékantoor bij een denktank in Washington. Ook de tweede partij geheime documenten stamt uit zijn tijd als vicepresident, aldus het Witte Huis.