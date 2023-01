Pesticiden die in principe zijn verboden in Europa, worden door een maas in de wet nog volop toegepast in de landbouw, signaleert Pesticide Action Network (PAN) Europe in een rapport. Het netwerk, dat tientallen organisaties op het gebied van milieu en gezondheid vertegenwoordigt, wijst erop dat EU-landen regelmatig gebruikmaken van een uitzonderingsgrond in de wet.