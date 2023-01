Europese Commissie buigt zich over burgerinitiatief haaienvinnen

De Europese Commissie neemt een burgerinitiatief in behandeling waarin EU-inwoners vragen om wettelijke maatregelen die een einde moeten maken aan de handel in haaienvinnen in de EU, inclusief im- en export. De organisatoren van de campagne Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel hebben meer dan 1 miljoen steunbetuigingen, waaronder die van 22.278 Nederlanders, in de EU opgehaald om het dagelijks EU-bestuur over te halen. De commissie zal uiterlijk 11 juli bekendmaken of ze ingaat op het verzoek.