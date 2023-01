Hengelo onderzoekt 31 jaar na crash F-16 PFAS in achtertuinen

Bijna 31 jaar nadat een F-16-straaljager neerstortte in een woonwijk in Hengelo, gaat de gemeente uitgebreid bodemonderzoek doen naar de aanwezigheid van PFAS. Dat zijn chemische stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Uit oriënterend onderzoek rond de plek waar de F-16 crashte is gebleken dat daar verhoogde concentraties PFAS in de grond zitten. De chemicaliën zaten in blusschuim dat de brandweer destijds gebruikte.