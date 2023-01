Elf jaar heeft de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem geduurd. De toren werd al in 2019 feestelijk heropend, maar de kerk is nu ook klaar. Als laatste keerde het harnas van hertog Karel van Gelre, een van de pronkstukken, vorige maand terug op zijn oude plek in het koor. Wat is er allemaal veranderd, wat is er te zien en wat zegt dat over de nieuwe bestemming van deze monumentale kerk?