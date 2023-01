De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro is ontslagen uit een ziekenhuis in de buurt van Orlando, in de Amerikaanse staat Florida. Bolsonaro was er maandag opgenomen vanwege pijn aan zijn darmen, die verband hield met een steekwond die hij opliep tijdens de verkiezingscampagne van 2018. Volgens de behandelende arts waren zijn klachten niet ernstig.