In de Duitse plaats Ibbenbüren heeft dinsdagmiddag een 17-jarige scholier een 55-jarige lerares doodgestoken. De politie heeft tegen de Duitse krant Bild gezegd dat het in een klaslokaal is gebeurd, waar de dader en het slachtoffer op dat moment waarschijnlijk alleen waren. De scholier heeft zelf de politie gebeld en is zonder zich te verzetten opgepakt.