Pakistan krijgt voor 8 miljard euro hulp op VN-conferentie

Op een donorconferentie van de Verenigde Naties in Genève voor het zwaar door overstromingen getroffen Pakistan is al voor 8 miljard euro aan hulp beloofd. Dit zei de Pakistaanse minister van Informatie Marriyum Aurangzeb. De beloftes komen uit circa veertig landen en het totaalbedrag is groter dan waar Pakistan op had gehoopt. Premier Shehbaz Sharif heeft betoogd dat het land over de komende drie jaar zeker 8 miljard dollar (7,45 miljard euro) nodig heeft voor het herstel van de enorme schade in zijn land.