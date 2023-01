Politie stuit in onderzoek Iraniërs op boobytraps in garages

De Duitse politie heeft in het onderzoek naar een Iraniër die een jihadistische aanslag met een gifgas zou hebben beraamd en diens broer, naar eigen zeggen „een verdacht pakket” in de garage van de twee gevonden. Het blad Der Spiegel meldt voorts dat de politie aanwijzingen heeft dat in de garage in Castrop-Rauxel, ten noordwesten van Dortmund, was gewerkt aan een boobytrap. Er is in de plaats nog een garage doorzocht waar ook een boobytrap zou zijn geplaatst.