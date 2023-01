Naar aanleiding van oproepen in sociale media van ‘gele hesjes’ bereidt de Franse politie zich dit weekend in meerdere steden voor op betogingen tegen onder meer de hoge kosten van het levensonderhoud. Bij de start in Parijs kwam het op Avenue de Breteuil meteen al tot botsingen tussen politie en betogers. De laatsten zeiden dat de politie hun protestmars wilde blokkeren.