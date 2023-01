Voorlopig hebben we meer dan genoeg zoet en vet binnengekregen en we zijn waarschijnlijk niet de enigen. Het begon al vroeg op oudejaarsdag. Onze gastheer –we logeerden bij vrienden– stond om kwart voor zeven rozijnen te weken. Wij lagen nog op één oor (het is een zwaar beroep, bakker). Hij frituurde schalen vol oliebollen en appelbeignets en we mochten delen in de vreugde.