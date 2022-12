Echte toetjeseters zijn wij niet, maar bij een feestelijk diner mag wel een zoete afsluiting, wat mij betreft. Of beter nog: een kop koffie met iets kleins. Een bonbon is fantastisch, maar wie iets anders wil serveren heeft een goede aan een financier. Dat is klein Frans amandelgebak in de vorm van een goudstaafje. Of een baksteentje, zo je wilt. Een roombotercake eigenlijk, vonden de kinderen, maar dan in miniformaat.