Er zijn mensen die overal lijstjes van bijhouden. Van wat ze hebben gelezen, van waar ze op vakantie zijn geweest, van wat ze hebben gegeten. Soms zou ik wel zo willen zijn. Terugdenkend aan 2022 vroeg ik mij af welk gerecht dit jaar favoriet was. Als ik een kookschrift had bijgehouden had ik dat zo na kunnen kijken. Nu moet ik het doen met een gevoel.