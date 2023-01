Shell was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. Het olie- en gasconcern gaf alvast een kijkje in de prestaties van de verschillende divisies in het afgelopen kwartaal, dat goed werd ontvangen. Begin volgende maand komt Shell met de volledige jaarresultaten. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van ruim 2 procent.