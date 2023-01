Luchtvaartbranche betreurt EU-advies tests reizigers uit China

De luchtvaartbranche betreurt het gezamenlijk advies van de EU-lidstaten om een negatieve coronatest verplicht te stellen voor reizigers uit China. Twee brancheverenigingen voor luchtvaartmaatschappijen (A4E en IATA) en vliegveldkoepelorganisatie ACI Europe stellen dat die aanbeveling in tegenspraak is met de inschatting van het Europees Centrum voor Preventie en Controle van Ziekten (ECDC). Dat orgaan gaf aan dat de coronagolf in China geen invloed zal hebben op de situatie in Europa.