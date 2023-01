Kuipers vraagt adviseurs naar maatregelen voor vluchten uit China

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over eventuele extra maatregelen voor reizigers die uit China naar Nederland reizen. Mede op basis daarvan stuurt hij vrijdag een besluit aan de Tweede Kamer, zo schrijft hij in een brief. Hij heeft ook de Eerste Kamer gevraagd om haast te maken met een wetsaanpassing omdat coronamaatregelen momenteel überhaupt nauwelijks mogelijk zijn.